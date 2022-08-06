السعودية تصدر تنبيهاً بشأن حالة الطقس

المصدر: واس

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أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم "السبت" بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت أتربة مثارة وأمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الرايس وينبع وينبع النخل، تستمر حتى الساعة الـ 2 صباحاً. بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

وشهدت بعض مناطق المملكة هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من متوسطةٍ إلى غزيرةٍ مع إنعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد دعت إلى توخّي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة.