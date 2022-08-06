مقتل وإصابة 43 شخصاً بحادث عنيف في كرواتيا

المصدر: رويترز

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قال مسؤولون إن 12 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 31، بينهم 18 في حالة خطيرة، عندما انزلقت حافلة تحمل رجال دين بولنديين لتتحطم بالقرب من فارازدين بشمال غرب كرواتيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وذكرت الشرطة أنه جرى إرسال أفراد أمن وعمال إطفاء وفرق طبية إلى موقع الحادث الذي وقع في الساعة 5:40 صباحا بالقرب من بريزنيتشكي هوم في اتجاه العاصمة زغرب.

وقالت مايا جربا-بويفيتش مديرة معهد الطوارئ الطبية في كرواتيا "لدينا 43 مصابا، ولقي 12 حتفهم".

وأبلغ متحدث باسم وزارة الخارجية البولندية محطة تي.في.إن24 التلفزيونية "جميع الضحايا من مواطني بولندا.. يمكننا في هذه المرحلة تأكيد ذلك. الحافلة تحمل لوحات تسجيل من وارسو".

وصرح وزير الداخلية الكرواتي دافور بوزينوفيتش للصحفيين بأن الركاب كانوا رجال دين من كبار السن في طريقهم إلى ميديوجوريه، وهو مزار للروم الكاثوليك في جنوب البوسنة. وجرى فتح تحقيق في سبب الحادث.