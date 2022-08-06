هل تحب"القيلولة"؟ نصف سكان هذه الدولة يرغبون بالحصول عليها

المصدر: د ب أ

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يرغب أكثر من نصف الألمان بالحصول على فترة قيلولة في كثير من الأحيان، وردا على سؤال، فى استطلاع رأي "هل ترغب في أخذ فترة قيلولة؟"، أجاب 18 % بـ"نعم كثيرا جدا" و37% بـ"نعم كثيرا"، بينما ذكر 15% آخرون أنهم "لا يريدون ذلك على الإطلاق"، وقال 26% إنهم "لا يريدون ذلك على الأحرى".

وتقاربت نسبة الرغبة في الحصول على قيلولة بين الرجال والنساء (55% بين الرجال، و54% بين النساء)، وفق الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وبحسب الفئة العمرية، فإن 22% من الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 54 عاما يودون أخذ قيلولة أكثر ممن تفوق أعمارهم 55 عاما (16%) أو الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاما (15%).

وأظهر الاستطلاع أن نحو 15% من البالغين في ألمانيا يفضلون النوم عراة (18% بين النساء و12% بين الرجال)، بينما يفضل 38% من الألمان النوم مرتدين لباس النوم (بيجاما) أو ملابس داخلية (32%).

وكشف الاستطلاع أن حوالي 40% من البالغين في ألمانيا لا ينامون جيدا.

وبحسب الاستطلاع، قال 10% من الألمان إنهم لا ينامون "جيدا على الإطلاق"، بينما قيّم 30% آخرون نومهم بأنه "ليس جيدا إلى حد ما".

في المقابل، ذكر 45% أنهم ينامون "جيدا إلى حد ما"، وقال 13% آخرون إنهم ينامون "جيدا جدا". ولم تدل النسبة المتبقية ببيانات.

وأشار الاستطلاع إلى أن الرجال ينامون بشكل أفضل من النساء وفقا لتقييمهم الخاص، حيث وصف 62% من الرجال نومهم بأنه "جيد إلى حد ما / جيد جدا"، بينما بلغت نسبة من قالوا ذلك بين النساء 55%.

وذكر 7% ممن شملهم الاستطلاع أنهم "لا يعانون أبدا" من مشكلات في النوم أو أنهم يستيقظون لوقت أطول في الليل، بينما قال 24% أن هذا يحدث لهم "نادرا"، و33% "في بعض الأحيان"، و20% "كثيرا" و 14% "كثيرا للغاية" ولم يدل 2% ببيانات.

ومن الواضح أن النساء هنا أيضا يواجهن أوقاتا أكثر صعوبة، حيث ذكرت 40% من اللاتي شملهن الاستطلاع أنهن يعانين من مشكلات في النوم "كثيرا" و "كثيرا جدا"، بينما بلغت نسبة من ذكروا ذلك بين الرجال 28%