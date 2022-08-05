تمساح يلتهم صبيا بإحدى جزر إندونيسيا

المصدر: د ب أ

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قال مسؤول بأطقم البحث والإنقاذ أن تمساحا التهم صبيا إندونيسيا بينما كان يصطاد في جزيرة تيرنات الإندونيسية.

وقال فاز الرحمن، رئيس وكالة البحث والإنقاذ المحلية، أن الصبي الذي يبلغ من العمر 15 عاما، كان يصطاد مع أصدقائه في بحيرة تولير بيسار يوم الثلاثاءالماضي عندما جذبه التمساح وسحبه إلى المياه.

وانتشل رجال الإنقاذ جثة الصبي أمس الخميس.

وقال شاهد عيان يدعي صدام لقناة تليفزيونية محلية إنه لم يتم انتشال الجثة على الفور لأنها كانت محاطة بالعديد من التماسيح.

وتقع جزيرة تيرنات على بعد نحو 2200 كيلومتر شمال شرق العاصمة جاكرتا، في إقليم نورث مالوكو وهو جزء من جزر مالوكو.