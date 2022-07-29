وفاة طفلة وإصابة والدتها وشقيقتها سقطن من أعلى بناية في ألمانيا

المصدر: د ب أ

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بدأت الشرطة الألمانية في مدينة زاربروكن تحقيقا جنائيا بعد وفاة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات وإصابة والدتها وشقيقتها البالغة من العمر عاماً واحداً عندما سقطن من أعلى بناية، حسبما قال متحدث باسم الشرطة اليوم الجمعة.

وقال المتحدث فالك هازنبرج في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن السلطات تشتبه في الأم 38 عاما بتهمة القتل والشروع في القتل.

وأصيبت الأم بجروح خطيرة إثر سقوطها من ارتفاع حوالي 5 أمتار، بينما لم تصب الابنة الثانية بأذى إلى حد كبير.

وتشتبه السلطات في أن المرأة ألقت ببنتيها من فوق الحاجز في وقت متأخر من مساء الخميس قبل أن تلقي بنفسها من أعلى. وتوفيت الفتاة البالغة من العمر 3 سنوات متأثرة بجراحها في المستشفى. وتعتقد الشرطة أن الطفلتين أصغر من أن تتمكنا من تسلق درابزين الحاجز بمفردهما.

وقال هازنبرج إن هناك مؤشرات على أن "الأم تعاني من مشكلات نفسية".

ووصف المتحدث مكان الحادث بأنه ممر مؤمن بدرابزين معدني في الطابق العلوي من مبنى سكني بحديقة. وسقط الضحايا على سطح صلب.

وتم الإبلاغ عن الحادث في حوالي الساعة 9 مساء (التوقيت المحلي)، عندما كان الأب ووالدا الأم وأقارب آخرون في المنزل في ذلك الوقت. واستجوبت الشرطة جميع الحاضرين.

