الديوان الملكي السعودي ينعى الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود

المصدر: واس

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أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيان نقلة وكالة الأنباء السعودية : انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الخميس الموافق 29 / 12 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.