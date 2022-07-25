التشيك تكافح لإخماد حريق في حديقة وطنية

المصدر: د ب أ

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واجه رجال الإطفاء الذين يكافحون لإخماد حريق في حديقة وطنية جبلية في جمهورية التشيك صعوبات اليوم الاثنين بسبب الرياح القوية وتضاريس المنطقة التي تجعل الوصول إليها عملية صعبة.

وقال مسؤولو إدارة الإطفاء في التشيك إن أكثر من 150 من رجال الإطفاء و54 مركبة موجودين في منطقة "حديقة سويسرا البوهيمية الوطنية"، التي تقع في شمال جمهورية التشيك على الحدود مع ألمانيا.

وانتشر الحريق الذي اندلع في نهاية الأسبوع إلى الجانب الألماني اليوم الاثنين. وتساعد أطقم إطفاء من ألمانيا في إخماد الحريق.

وتم إنقاذ نحو 80 شخصا عصر اليوم ونقلهم إلى أماكن آمنة من المنطقة القريبة من "بريبيش جيت"، وهي كتلة صخرية ضخمة مشهورة بين السائحين في الحديقة التي تحمل اسم سويسرا بسبب التشابه الجغرافي بينهما.