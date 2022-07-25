التحام وحدة ونتيان المعملية في خطوة جديدة نحو اكتمال المحطة الفضائية الصينية

المصدر: د ب أ

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التحمت وحدة معملية بمحطة الصين الفضائية /تحت الإنشاء/ بنجاح اليوم الاثنين، في خطوة جديدة نحو اقتراب الصين أكثر لتحقيق وجود دائم فى الفضاء.

ذكرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية أن وحدة ونتيان التحمت بمحطة تيانجونج (قصر السماء) بعد 13 ساعة من إطلاقها أمس الأحد. ويعني هذا أن المحطة الفضائية تضم حاليا وحدتين، حيث انضمت ونتيان لوحدة تيانهي التي أرسلتها الصين إلى المدار العام الماضي.

وفحص رواد الفضاء الثلاثة المقيمين حاليا في المحطة الصينية الفضائية تحت الإنشاء، الوحدة الجديدة عقب وصولها.

ومن المقرر إطلاق وحدة ثالثة في أكتوبر وإطلاق وحدة رابعة في ديسمبر. وبعد ذلك، من المتوقع أن يقيم في المحطة ستة رواد فضاء.

ويتم بعد ذلك الانتهاء من إنشاء المحطة التي تتخذ شكل "T"، لتكون جاهزة لبدء التشغيل المنتظم.

ويبلغ وزن محطة تيانجونج عند اكتمالها 66 طنا، وهي تدعم طموحات الصين في أن تصبح قوة فضائية، إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا.

واستثمرت الصين المليارات في برنامجها الفضائي وحققت بالفعل بعض النجاحات. وكانت الصين أول دولة ترسل مركبة فضائية ومركبة استكشاف إلى الجانب المظلم من القمر.