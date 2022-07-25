إصابة 7 أشخاص في إطلاق النار بلوس انجلوس

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت إدارة الإطفاء في لوس انجليس إن ما لا يقل عن سبعة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار في لوس انجلوس يوم الأحد.

وأضافت الإدارة في بيان إن المسعفين نقلوا أربعة رجال وثلاث نساء إلى مستشفيات المنطقة بعد إطلاق النار على أو قرب معرض للسيارات في بيك بارك في سان بيدرو بجنوب غرب لوس انجلوس .

وأضاف البيان أن ما لا يقل عن ثلاثة من الجرحى أصيبوا بأعيرة نارية من بينهم رجل وامرأة في حالة حرجة.

وقال البيان "لا يوجد مصابون آخرون في الموقع" مضيفا أنه لم يتم بعد التأكد من ملابسات إطلاق النار.