ملثمون يهاجمون سيارة نقل أموال بالرصاص غربي ألمانيا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

هاجم عدد من الملثمين سيارة نقل أموال وأطلقوا النار عليها في مدينة كولونيا غربي ألمانيا.

وقالت الشرطة أمس الجمعة إنه بحسب المعلومات الحالية لم يتعرض حارسا السيارة لأذى.

ولم يتمكن الجناة الأربعة الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء من الفوز بغنيمة، وبعد الواقعة كانت السيارة تعرضت لثقوب عديدة بسبب الرصاص على الزجاج الأمامي المدرع للسيارة.

ووفقا للشرطة قام الجناة بإيقاف السيارة عند السابعة والنصف صباحا في حي مارينبورج، وأحاطوها من الأمام بسيارة تويوتا برويس داكنة اللون أو سيارة من لون البناء المجاور لها، ومن الخلف بسيارة رينو.

وحاولوا فتح السيارة ولكن عندما لم تفتح الأبواب أطلقوا عيارات نارية عديدة على السيارة وهي من طراز رينو زرقاء اللون، كما ذكرت الشرطة، ثم أشعلوا النار فيها.

وجد المحققون على السيارة المهجورة لوحة ترخيص مسروقة صادرة في حي هانفالد في كولونيا.

فتشت الشرطة بشكل مكثف في الصباح عن الجناة بطائرة هليكوبتر.

تم مسح مسرح الجريمة بطائرة بدون طيار، وفحص الطب الشرعي موقع الحادث.

يبحث المحققون عن شهود يمكنهم تقديم معلومات حول سرقة لوحة الترخيص أو الذين شاهدوا السيارتين في الصباح قبل السرقة أو في الأيام القليلة الماضية.