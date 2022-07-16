إعادة كتب سرقها النازيون من مقاوم فرنسي إلى حفيده

المصدر: د ب أ

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أعيدت خمسة كتب سرقها الجنود الألمان في الحرب العالمية الثانية من ألمانيا إلى حفيد مقاوم النازيين الشهير والوزير الفرنسي الأسبق جورج ماندل.

وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن في حفل تسليم الكتب في باريس أمس الجمعة، إن إعادة الكتب علامة على أن الوقت لم يفت بعد لتحقيق العدالة لشخص ما.

وكانت مكتبة ولاية برلين ومكتبة ولاية سكسونيا في دريسدن قد احتفظتا بتلك الأعمال.

وسرق الجنود الألمان الكتب عندما نهبوا شقة ماندل في العام 1940. وكانت المكتبة الشخصية للسياسي اليهودي تضم نحو 15 ألف عمل، وفقا للحسابات الفرنسية.

وتولى ماندل مناصب من بينها وزير الداخلية في فرنسا، ورفض بحزم الاستسلام لألمانيا النازية.

وفي العام 1940، تم سجنه في فرنسا. واقتيد ماندل لاحقا إلى معسكرات الاعتقال، حيث تم قتله في نهاية المطاف كعضو بارز في المقاومة في غابة جنوب باريس في صيف العام 1944.