للمرة الأولى منذ 3 سنوات.. حفل جوائز جرامي للموسيقى يعود إلى مقره المعتاد

المصدر: د ب أ

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من المقرر أن يعود حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية في الولايات المتحدة العام المقبل إلى مقره المعتاد في قاعة كريبتو دوت كوم أرينا في لوس أنجليس للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

وأعلنت أكاديمية التسجيل أن حفل جرامي الـ 65 سيقام يوم 5 فبراير في قاعة كريبتو دوت كوم أرينا، التي كانت تعرف سابق باسم "ستابلس سنتر"، حسبما أفادت صحيفة لوس أنجليس تايمز.

وفي العام 2021، تم نقل حفل توزيع جوائز جرامي إلى مركز مؤتمرات لوس أنجليس، وأقيم الحفل آنذاك في الهواء الطلق وسط إجراءات تباعد اجتماعي للوقاية من فيروس كورونا، أما في العام 2022، فقد أقيم الحفل في قاعة "إم.جي.إم جراند جاردن أرينا" في لاس فيجاس بسبب تضارب المواعيد في لوس أنجليس بعد تغيير موعد إقامته إلى ابريل الماضي.

وتقرر إقامة الحفل العام 2023 في شهر فبراير، وذلك للمرة الأولى منذ أربع سنوات. وكان قد تم تغيير موعده العام 2020 إلى شهر يناير حتى لا يتعارض مع موعد حفل جزائز الأوسكار.

وفي العام 2021، أقيم الحفل في مارس. أما في 2022، فقد أقيم الحفل في ابريل بسبب جائحة كورونا.

يذكر أن هذه هي المرة العشرون التي يقام فيها حفل جوائز جرامي في قاعة "كريبتو دوت كوم أرينا" منذ إطلاقه العام 1999. وبالإضافة إلى إقامة الحفل في لاس فيجاس العام الماضي، فقد سبق إقامة حفل جوائز جرامي في ماديسون سكوير جاردن بمدينة نيويورك العام 2003 و2018.

وسوف يتم إعلان أسماء المرشحين للفوز بجوائز جرامي لعام 2023 يوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر، على أن يتم إعلان اسم الشخصية التي سوف تقدم الحفل في موعد لاحق.