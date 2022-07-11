ضبط المتهمين بطعن مواطن وزوجته في الكويت

المصدر: البيان

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تمكن قطاع الأمن الجنائي في الكويت بالتعاون مع قطاع الأمن العام، من ضبط المتهمين في طعن مواطن وزوجته في منطقة السالمية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: «إنه وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهما على أدوات تستخدم في تعاطي المواد المخدرة، وتم تسجيل قضية حملت مسمى (طعن وشروع بالقتل) تحت رقم 193 لسنة 2022 جنايات السالمية».

وأضافت، "جاري التحقيق للتعرف على أطراف الواقعة وإحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

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