بشاعة ووحشية.. شاب يطعن مواطن كويتي وزوجته ويفر هارباً

المصدر: البيان

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أقدم شاب على طعن مواطن كويتي وزوجته في الشارع العام بمنطقة السالمية في الكويت أمس الأحد، بعد أن حاول التحرش بالزوجة، حيث وقعت مشادة كلامية بين المتهم والمواطن قام على إثرها الجاني بإخراج آلة حادة "سكين" من ملابسه وانهال عليهما بالطعنات.

ويكثف رجال إدارة البحث والتحري في محافظة حولي جهودهم لضبط الجاني.

وقال مسؤول أمني، إن المواطن وزوجته نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالتهما بالمستقرة والتي لا تدعو إلى القلق.

وأضاف، أن رجال المباحث توصلوا إلى معلومات أولية حول هوية المتهم، مشيراً إلى أن الزوج زودهم ببعض المعلومات والبيانات عن المتهم الهارب، وجار البحث عنه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الخاص بالواقعة، والذي انتشر على نطاق واسع بسبب بشاعة ووحشية الاعتداء.