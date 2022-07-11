وفاة زوجين اصطدم قاربهما السريع بصخرة في تركيا

المصدر: د ب أ

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لقي زوجان تركيان حتفهما جراء اصطدام قارب سريع بصخرة في مدينة بودروم الساحلية السياحية.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية أنه تم نقل ابنتهما /12 عاما/ إلى مستشفى بعد إصابتها بجروح طفيفة.

وكان الزوجان على متن قاربهما الليلة السابقة عندما اصطدم بصخرة، فيما سقطت ابنتها في البحر.

وذكرت الأناضول أن محبي رياضات مائية أنقذوا الفتاة من الماء وأبلغوا خدمات الإنقاذ.

وأسفر الحادث عن مقتل الأب /52 عاما/ وهو رجل أعمال، والأم /47 عاما/، على الفور.