العراق.. مسجد النوري بالموصل يستقبل المصلين لأول مرة منذ 5 أعوام

المصدر: د ب أ

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أدى المئات من العراقيين اليوم السبت صلاة عيد الأضحى المبارك في ساحة جامع النوري، الذي دمره تنظيم داعش الإرهابي، لأول مرة منذ خمس سنوات.

واحتشد المئات من العراقيين السنة لأداء صلاة العيد في ساحة مسجد النوري الكبير الذي تعتزم السلطات العراقية إعادة بنائه بالتعاون مع منظمة اليونسكو وتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة التي خصصت مبلغ 50 مليون دولار لإعادة بناء هذا الجامع التاريخي المشهور بمأذنته الحدباء في المدينة القديمة وسط مدينة الموصل.

وعبر الأهالي عن سعادتهم بالعودة إلى أداء الصلاة في ساحة مسجد النوري الكبير والدعوة إلى الإسراع بإعادة بنائه من جديد وإزالة معالم الدمار.