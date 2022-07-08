عظمة فك قديمة قد تقود إلى معرفة شكل وجوه أقدم أسلاف البشر في أوروبا

المصدر: رويترز

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قال علماء آثار في إسبانيا اليوم الجمعة إنهم عثروا على أحفورة عظمة فك قد تساعدهم في التعرف على شكل وجوه بعض من أقدم أسلاف البشر في أوروبا.

وقال الفريق التابع لمؤسسة أتابويركا إن العظمة، التي قد يصل عمرها إلى 1.4 مليون سنة تقريبا، يمكن أن تعطي أيضا مؤشرات هامة حول تطور الوجه البشري على مدى آلاف السنين.

وأضاف الفريق في بيان "الأسبوع الأول من يوليو 2022 سيدخل تاريخ التطور البشري".

وتم العثور على الأحفورة المؤلفة من شظية من فك علوي مع قطعة من عظمة الوجنة بالقرب من كهوف في جبال أتابويركا في إقليم بورجوس بشمال إسبانيا، وهو موقع عُثر فيه على رفات بشرية قديمة أخرى.

وقال العلماء إنهم ما زالوا يعملون على تحديد عمر العظام وكذلك فصيلة أسلاف البشر التي تعود لها.

وقال خوسيه ماريا بيرموديز دي كاسترو، أحد أعضاء فريق البحث للصحفيين "علينا أن نواصل بحثنا لمدة عام على الأقل... هذه عملية تستغرق الكثير من الوقت".

وأضاف "ما يمكننا قوله هو أننا وجدنا أحفورة مهمة جدا تعود إلى واحد من أوائل السكان الذين وصلوا إلى أوروبا".