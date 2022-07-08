نفرة مزدلفة.. الحجاج يسلكون أطول طريق مشاة في العالم
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ودّع حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم مشعر عرفات الطاهر، ليكملوا رحلتهم الإيمانية إلى مشعر الله الحرام مزدلفة.
نفرة #مزدلفة.. #الحجاج يسلكون أطول طريق مشاة في العالمhttps://t.co/Ce2DdHPr7B#الحج #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/qH847Xr4Wu— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 8, 2022
مشهد النفرة والجموع المليونية تسلك مسارات المشاة التي اكتست ببياض الإحرامات في ثالث محطة في رحلة الحج.
وتعد طرق المشاة في المشاعر المقدسة الممتدة من منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات وحتى مشعر منى مرورا بمزدلفة بطول 25 كيلو متراً ، أطول ممر مشاة في العالم ، ويشهد سنوياً في موسم الحج أكبر حركة سير بشرية في العالم.
وعلى امتداد الممر تتوزع نقاط ضخ رذاذ الماء تلطيفاً للأجواء ، وتخفيفاً للحرارة.