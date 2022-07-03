مقتل 6 على الأقل في انهيار جليدي بجبال الألب في إيطاليا

المصدر: رويترز

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قالت السلطات المحلية إن أجزاء من جبل جليدي انهارت اليوم الأحد في جبال الألب الإيطالية وسط ارتفاع قياسي في درجات الحرارة، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وإصابة ثمانية.

وقالت حكومة مقاطعة ترينتو إن "عمليات الإنقاذ جارية في أعقاب انهيار جليدي كبير لقي فيه متسلقو جبال حتفهم"، مضيفة أنه من المحتمل أن يكون هناك "خسائر كبيرة".

ووقع الانهيار الجليدي عند جبل مارمولادا، الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 3300 متر، وهو أعلى جبل ضمن سلسلة جبال دولوميت، التي تمتد عبر منطقتي ترينتو وفينيتو الإيطاليتين.

وقال حاكم فينيتو لوكا زايا إن المصابين نُقلوا إلى مستشفيات قريبة في بلدات بيلونو وتريفيزو وترينتو وبولزانو.

وقالت وحدة الإنقاذ في جبال الألب إن الكتلة الجليدية الضخمة انهارت بالقرب من بونتا روكا، على الطريق الذي يستخدمه عادة متسلقو الجبال للوصول إلى القمة.

وقال متحدث "لحسن الحظ الأحوال الجوية جيدة لكن الخطر يكمن في احتمال حدوث المزيد من الانهيارات".

واستخدمت فرق الإنقاذ طائرات الهليكوبتر والكلاب المدربة بحثا عن ناجين.

وأشار زايا إلى أن موجة حارة في أوائل الصيف في إيطاليا أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة في مارمولادا إلى 10 درجات مئوية أمس السبت.

ويتسبب ارتفاع متوسط درجات الحرارة في تقلص جبال مارمولادا الجليدية، مثل غيرها حول العالم، بشكل متزايد خلال العقود الأخيرة.