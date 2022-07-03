مكافآت مالية كبرى للموسيقيين الذين يبثون أعمالهم عبر الانترنت في فرنسا

المصدر: د ب أ

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من المقرر أن يتمتع الموسيقيون، الذين يبثون موسيقاهم عبر الانترنت في فرنسا، بمكافآت مالية أكبر مستقبلا، حيث طبقت البلاد قواعد جديدة على خدمات الموسيقى المتدفقة.

وسيتعين على شركات الإنتاج الموسيقية دفع 10% مقابل حقوق الملكية الفكرية للفنانين، بالإضافة إلى حد أدنى من المبالغ المدفوعة مقدما قبل نشر الألبوم.

ومن المتوقع أن تدفع شركات الإنتاج الكبيرة 1000 يورو (1043 دولارا)، بينما ستدفع الشركات الأصغر 500 يورو.

وستكون الشركات مطالبة بدفع رسوم إضافية إذا ثبت أن الأغنية حظت بشعبية خاصة، وفقا لبيان أصدرته وزارة الثقافة أمس السبت.

ودخلت القواعد حيز التنفيذ أول أمس الجمعة.

وتشمل القواعد خدمات البث الموسيقي مدفوعة الرسوم التي تعرض اشتراكات، بالإضافة إلى منصات الفيديو المعتمدة ماليا على الإعلانات.