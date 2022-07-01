أوكرانيا تعلن انتصارها على روسيا في معركة حساء البورش

المصدر: رويترز

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أعلنت أوكرانيا، اليوم، انتصارها في نزاع قديم مع روسيا.

ووضعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) حساء تقليدياً يصنع من الشمندر (البنجر) على قائمتها للتراث الثقافي الأوكراني الذي يتعين حمايته، ما يعني انتصار أوكرانيا على روسيا في مجال الطهي.

وأعلنت اليونسكو، التي مقرها باريس، في بيان، أنها وضعت حساء البورش الذاخر بالخضراوات على قائمة التراث الثقافي الذي يحتاج إلى حماية عاجلة بسبب الخطر الذي يواجهه وضع الحساء عنصراً من عناصر الثقافة الأوكرانية.

وقال وزير الثقافة الأوكراني أولكسندر تكاتشينكو، على «تويتر»: «انتصرنا في حرب البورش».

وانتقدت موسكو وضع حساء البورش ضمن التراث الأوكراني الذي يجب حمايته كمثال على النزعة القومية المعاصرة لكييف، ويحظى الحساء بشعبية أيضا في روسيا.

وقال متحدث باسم اليونسكو في باريس إن الوضع الجديد يعني أن أوكرانيا يمكنها الآن التقدم بطلب للحصول على أموال خاصة لتمويل مشاريع لتعزيز وحماية الحساء.