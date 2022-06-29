رأس بشري أمام محكمة في ألمانيا

المصدر: د ب أ

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أعلنت الشرطة الألمانية في مدينة بون العثور على رأس بشري أمام محكمة ترجع إلى رجل يبلغ من العمر 44 عاماً توفي بشكل طبيعي وفقاً لفحص الطب الشرعي.

وذكرت الشرطة أن فصل الرأس عن بقية الجثة لم يكن سبب الوفاة، وفي ذلك الوقت، توفي الرجل لأسباب طبيعية بسبب مرض خطير.

وأبلغ المارة الشرطة عن وجود جزء من جسم بشري أمام مدخل المحكمة، حسبما أفاد متحدث باسم الشرطة.

وفي أعقاب ذلك، تم العثور على جذع يفترض أنه من الجثة نفسها في مكان قريب على ضفاف نهر الراين بالقرب من مبنى الجمارك التاريخي.

وتفصل مسافة نحو كيلومتر واحد بين الموقعين اللذين عُثر فيهما على الأشلاء.

واعتقلت الشرطة مشتبهاً به (38 عاماً) في مكان قريب، وقالت إنه معروف بتورطه في جرائم مخدرات.

وأضافت الشرطة أنها تعتقد أن الجاني المشتبه به والضحية مجهولة الهوية من المشردين.