إجرام في وضح النهار.. سرقوا خزنة النقود وألقوها من الطابق السادس

المصدر: د ب أ

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أقدمت عصابة على جريمة سرقة غريبة من نوعها وتتسم بجرأة شديدة.

ذكرت وسائل الاعلام اليونانية، اليوم، أن عصابة من اللصوص استهدفوا منزل رجل أعمال ثرياً بمدينة ثيسالونيكي الساحلية اليونانية، في عملية سطو تتسم بجسارة متناهية، حيث نقلوا خزنة نقود كبيرة باستخدام عتلة إلى الشرفة بالطابق السادس وألقوا بها في الشارع.

وذكرت الشرطة أن العصابة، التي اقتحمت المبنى في الساعات الأولى أمس عندما كان رجل الأعمال خارج البلدة، استطاعت الإفلات بغنيمتها، وهي كمية مجوهرات وأموال نقدية تقدَّر بنحو مليون يورو (1.1 مليون دولار).

وكانت خزنة النقود، التي تزن نحو 400 كيلوغرام، تحتوي على نحو 300 ألف يورو، وتسبب سقوطها في إحداث حفرة كبيرة في سطح الأرض، قبل أن يتم تحميلها على مركبة.

وطبقاً للتقارير، تشتبه الشرطة في أن العصابة ربما كان لديها معلومات من مصادر من داخل المنزل.