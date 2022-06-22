ذهب إلى المستشفى لعلاج عينه ففقد العين السليمة

المصدر: د ب أ

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تسبب خطأ طبي في إصابة مريض بالعمى الكامل في سلوفاكيا.

وذكرت وكالة «تي إيه آر إس» السلوفاكية، اليوم، أن مريضاً دخل مستشفى كبيراً لعلاج إحدى عينيه، فقد العين السليمة.

وقال متحدث باسم مستشفى جامعي في براتيسلافا أنه تم منع الطبيب الذي أجرى العملية من التعامل مع المرضى.

وقدَّم المستشفى للضحية وأسرته رعاية نفسية ودعماً للتعامل مع التداعيات الناجمة عن ذلك.

وبدأت هيئة الإشراف الصحي تحقيقاً بشأن ملابسات حدوث هذا الخطأ غير المسبوق.

ووقع هذا الخطأ المأساوي على خلفية نزاع في قطاع الصحة السلوفاكي.

وقبل أسبوع، قالت نقابة الأطباء «إل أو زد» إن نحو 3 آلاف طبيب أعربوا عن استعدادهم لترك العمل إذا لم تتحسن الرواتب الضعيفة وظروف العمل التي لا يمكن تحملها على نحو متزايد.

وبسبب هجرة الأطقم الطبية، وبصفة خاصة إلى جمهورية التشيك والنمسا، فإن الأطباء الباقين في سلوفاكيا يتعرضون لأعباء عمل أكثر منذ سنوات، وتسببت جائحة كورونا في تفاقم الوضع سوءاً.