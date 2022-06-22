العثور على شقيقتين سعوديتين متوفيتين في شقتهما بأستراليا

المصدر: د ب أ

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أعلنت القنصلية السعودية في سيدني بأستراليا، أنها تلقت بلاغاً من وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية، يفيد بوفاة مواطنتَيْن سعوديتَيْن في مقر سكنهما في مدينة سيدني.

وأشارت القنصلية في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر، إلى أنه انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة، وما توليه من اهتمامٍ ورعاية للمواطنين السعوديين، تواصلت فوراً مع الجهات الأسترالية المختصة للوقوف على حيثيات الواقعة المؤسفة، وطلب منها موافاتها في أسرع وقت بنتائج التحقيق في أسباب وفاتهما. وفقاً لصحيفة "الرياض".

وأضافت القنصلية أنها ستواصل متابعة القضية مع السلطات الأسترالية المختصة.

كما أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيدتين.