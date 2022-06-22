معلم يوجا شهير يجوب العالم لإيقاظ الناس من "سباتهم العميق".. ما القصة؟

المصدر: د ب أ

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يعتزم معلم يوجا هندي شهير القيام برحلة حول العالم على متن دراجة نارية، يزور خلالها العديد من المدن، بهدف تعزيز الوعي فيما يتعلق بالحفاظ على التربة الزراعية على كوكب الأرض.

ويقول ياجاديش فاسوديف، وهو مدرب لفنون اليوجا وزعيم روحي هندوسي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه يريد أن يجنب العالم كارثة، ويتابع "التربة الزراعية هي مصدر جميع أنواع الحياة التي نراها".

ويأمل فاسوديف في أن "يوقظ الناس من سباتهم العميق" إزاء قضية تآكل التربة، عن طريق القيام برحلته التي تبدأ من بريطانيا حتى الهند راكبا دراجته النارية على مدى 100 يوم.

ويكافح فاسوديف من أجل الحفاظ على التربة الزراعية ضد أخطار التصحر، وهي قضية أثارتها أيضا منظمة الأمم المتحدة، حيث حذرت في تقرير من أن ثلث سطح الأرض يتعرض للتدهور، مما يؤدي إلى فقدان التربة العناصر المغذية الثمينة.

ويريد فاسوديف، المعروف بلقب سادجورو، من السياسيين اتخاذ الإجراءات اللازمة، تجاه قضية تؤثر أيضا على الأمن الغذائي.

وصارت قضية الأمن الغذائي تثير قلقا متزايدا في الهند، مع وجود نحو 195 مليون مواطن يعانون من سوء التغذية، ويتوقع أن يرتفع الرقم نتيجة موجات الجفاف والحرارة الشديدة، التي أثرت سلبا على نمو المحاصيل وإمدادات الغذاء.

وقام فاسوديف بجولة أوروبية، وتوقف في مدن، من برلين إلى بلجراد، ومن بوخارست إلى إسطنبول، ومن تل أبيب إلى الرياض، وهو يقول رسالته، مرارا وتكرارا، وهي رسالة لقيت اهتماما كبيرا من جانب أعضاء البرلمانات والأمم المتحدة، والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي