حادث غامض.. سيارة تصدم 3 أشخاص في نيويورك (فيديو)

المصدر: د ب أ

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داهمت سيارة أجرة حشداً من الأشخاص واقفين على رصيف في برودواي في نيويورك بالولايات المتحدة، ومن المحتمل أن يكون الحادث وقع بطريق الخطأ.

وقالت الشرطة الأمريكية، اليوم، إنه تم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى حيث يعانون إصابات خطيرة.

وأضافت الشرطة أن الحادث أسفر إجمالاً عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل.

ولا يزال من غير المعروف بعد كيف وقع الحادث في حي مانهاتن في المدينة، غير أن الشرطة تفترض أنه حادث سير.