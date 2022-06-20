اكتشاف معبد روماني أثري بحالة جيدة في هولندا

المصدر: د ب أ

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أعلنت هيئة التراث الثقافي الوطنية الهولندية، اليوم، أن علماء آثار عثروا على معبد روماني يرجع تاريخه إلى نحو ألفي عام بحالة جيدة شرقي هولندا.

وقالت الهيئة، «لم يتم من قبل العثور على موقع به معبد ومذابح الكنيسة وبقايا أضاحي لا يزال سليماً بهذه الدرجة في هولندا».

ويقع المعبد بالقرب من نيميخن على الحدود مع ألمانيا، حيث كانت تقع الحدود الشمالية للإمبراطورية الرومانية وتسمى الليمس.

وأدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الليمس موقع تراث عالمياً.

وعثر علماء الآثار الهواة على مفردات من الموقع في قرية هيروين-هيميلينغ في نهاية العام الماضي وأبلغوا السلطات.

وخلال العصر الروماني، كان هناك معبدان على الأقل، حيث قدَّم الجنود الذين كانوا متمركزين هناك بين القرنين الأول والرابع، القرابين.

وكشف علماء الآثار عن أطلال المعبد، لتظهر مواقع الأضاحي والمذابح الصغيرة المختلفة والتماثيل والجدران الملونة.

وسوف يتم عرض أجزاء من هذا الاكتشاف في متحف في نيميخن اعتباراً من يوم السبت المقبل.