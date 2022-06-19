مقتل محاضر جامعي في أفغانستان

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت مصادر محلية أفغانية أن محاضراً جامعياً بولاية ننكارهار، شرقي أفغانستان، قُتل طعناً بمدينة جلال آباد على أيدي لصوص مسلحين، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء اليوم.

وكان البروفيسور نعمة الله والي، قد تعرض لهجوم الأسبوع الماضي، عندما وقع في قبضة اللصوص الذين سرقوا أولاً هاتفه وأمواله بالقوة، ثم طعنوه في المنطقة الرابعة بالمدينة، بحسب المصادر.

وذكر مسؤولون إقليميون بقطاع الصحة أن حالته حرجة وتم نقله إلى المستشفى.

غير أن شقيق البروفيسور ذكر أنه توفي هذا الصباح.

وتردد أن اللصوص بعدما سرقوا هاتف البروفيسور وأمواله، فروا من مسرح الجريمة ولم يتم إلقاء القبض عليهم حتى الآن.