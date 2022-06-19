اندلاع حريق في جزيرة إيفيا باليونان والسلطات تخلي قرية

المصدر: رويترز

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قالت إدارة الإطفاء إن حريق غابات خرج عن السيطرة في جزيرة إيفيا، ثاني أكبر جزيرة في اليونان، يوم السبت وأمرت السلطات بإخلاء إحدى القرى.

اتسع نطاق الحريق بسبب الرياح العاتية عبر منحدرات غابة جبلية في جايا وأمرت السلطات بإخلاء قرية كريماستوس كإجراء احترازي بعد اقتراب الحريق لمسافة 800 متر من بعض المنازل.

وكان نحو 70 من رجال الإطفاء يكافحون النيران على الأرض بمساعدة طائرات قبل حلول الليل.

وتعرضت جزيرة إيفيا لحرائق غابات مدمرة الصيف الماضي أتت على حوالي ثلث غاباتها.