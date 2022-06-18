13.1 مليون دولار مقابل تناول الغداء مع وارين بافيت

المصدر: رويترز

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عرض شخص أكثر من 13.1 مليون دولار في مزاد أقيم عبر الإنترنت من أجل الفوز بغداء أخير خاص مع رجل الأعمال الأمريكي الملياردير وارين بافيت لمصلحة جمعية خيرية تساعد الفقراء والمشردين والأشخاص الذين يعانون إساءة استخدام العقاقير.

وبشكل كبير زاد العطاء الذي بلغ 13 مليونا و141 ألفا و314 دولارا حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20.00 بتوقيت غرينتش) على الرقم القياسي السابق الذي بلغ 4.57 مليون دولار الذي دفعه المستثمر في مجال العملات المشفرة جاستن سان في مزاد مماثل في عام 2019.

وسينتهي مزاد العام الجاري الذي يُجرى على إي.باي في الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (02.30 بتوقيت غرينتش يوم السبت).

وستذهب عائدات المزاد إلى جلايد وهي جمعية غير ربحية بمدينة سان فرانسيسكو تقدم وجبات ومأوى وفحوصا للكشف عن الإيدز والتهاب الكبد الوبائي كما تقدم تدريبا لشغل الوظائف وبرامج للأطفال.

وقبل ذلك ساعد وارين بافيت، رئيس شركة بيركشاير هاثاواي ورئيسها التنفيذي، جلايد على جمع 34.1 مليون دولار من خلال مزادات لتناول الغداء معه.

وبدأت المزادات في عام 2000 ولم يكن هناك مزاد في أي من عامي 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتعهد بافيت أيضا بالتبرع بكل ثروته تقريبا. وطبقا لمجلة فوربس قُدّرت ثروته الجمعة بنحو 93.4 مليار دولار، أي أنه سابع أغنى أغنياء العالم.