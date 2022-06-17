مصرع أسرة في انهيار مبنى سكني بمصر

المصدر: رويترز

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لقيت أسرة مكونة من 6 أشخاص لقيت حتفها في انهيار مبنى سكني قديم بشرق القاهرة فجر اليوم الجمعة.

كان المبنى مكونا من خمسة طوابق ويقع في منطقة الوايلي بشرق العاصمة.

وقال مسؤول أمني إنه صدر أمر بترميمه منذ أكثر من ثلاث سنوات لكن مالك العقار تجاهله، مضيفا أن أسرة واحدة ظلت بالمبنى في حين رحلت عنه أربع أسر.

وأضاف أن قوات الحماية المدنية انتشلت خمس جثث وما زالت جثة واحدة تحت الأنقاض جاري العمل على استخراجها.

وتسبب سقوط المبنى في انهيار جزئي بشرفات العقار المجاور وتم إخلاؤه دون حدوث إصابات.

