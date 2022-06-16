اندلاع 3 حرائق متزامنة يثير القلق بكتالونيا وسط موجة الحر في إسبانيا

المصدر: د ب أ

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اضطرت السلطات في إقليم كتالونيا بإسبانيا لحشد موارد الإطفاء بعد اندلاع 3 حرائق غابات متزامنة على مساحة 1100 هكتار.

واستدعت خدمات الإطفاء فرقا محترفة، بالإضافة إلى أطقم طائرات الهليكوبتر والطائرات المسيرة والوحدات العسكرية الخاصة للمساعدة في مكافحة الحرائق.

وتنتشر السنة اللهب في منطقة لم تشهد سوى القليل من الأمطار وتعاني من موجة حارة. كما تعاني المنطقة من الرياح القوية التي تؤجج النيران.

وتركز معظم المخاوف على حريق في منطقة أرتيسا دي سيجري، على بعد نحو 130 كيلومترا شمال غرب برشلونة.

وبدأ الحريق الأربعاء، والتهم بالفعل نحو 500 هكتار من الغابات. وتساور رجال الإطفاء مخاوف من أنه إذا لم يتم إخماده، فسوف يمتد إلى وادي سيجري وربما يدمر ما يصل إلى 20 ألف هكتار من الغابات.

وتم حث المزارعين في المنطقة على الخروج بجراراتهم لحفر الخنادق لقطع خط الحرائق.

وتم تسجيل الحريقين الآخرين الأقل اتساعا في كوربيرا دي إبري وفي كاستيلار دي لا ريبيرا. ودمر كل منهما نحو 300 هكتار من أراضي الأحراش.

وتشهد إسبانيا موجة حارة مبكرة وطويلة بشكل غير عادي، حيث سجلت معظم أنحاء البلاد درجات حرارة تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية منذ مطلع الأسبوع.