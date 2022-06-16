البرازيل.. مشتبه به في قضية اختفاء شخصين يقود الشرطة لرفات بشرية

المصدر: د ب أ

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قالت الشرطة البرازيلية الأربعاء إن أحد المشتبه بهم في قضية صحفي بريطاني وخبير برازيلي من السكان الأصليين اختفيا في منطقة الأمازون، قال إنه متورط في قتلهما.

وأضافت الشرطة في مؤتمر صحفي مسائي في ماناوس عاصمة منطقة الأمازون العملاقة حيث اختفى الشخصان إن المشتبه به المحتجز قاد الشرطة أيضا إلى "رفات بشرية" سيتم فحصها.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على الرفات على بعد نحو 3 كيلومترات من المكان الذي عثر فيه على أغراض شخصية تعود للصحفي دوم فيليبس والناشط برونو بيريرا بعد ما يزيد قليلا عن أسبوع من اختفائهما. ولم يتضح على الفور الدافع وراء الجريمة المشتبه بها.

وخطط فيليبس وبيريرا للسفر على متن قارب إلى بلدة أتالايا دو نورتي وكان من المتوقع أن يصلا في 5 يونيو، لكنهما لم يصلا أبدا، وفقا لمنظمة إقليمية للسكان الأصليين.

وكان بيريرا قد اتصل بالشرطة عدة مرات في الماضي لإبلاغ السلطات عن التهديدات التي تلقاها لتسجيله أنشطة غير قانونية في فالي دو جافاري، المعروف أيضا باسم وادي جافاري.

وألقي القبض على اثنين من المشتبه بهم. والمشتبه به الثاني الذي اعتقل يوم الأربعاء صياد وشقيق أول مشتبه به يتم اعتقاله.

يشار إلى أن وادي جافاري هو واحد من أكبر أراضي السكان الأصليين في البرازيل وتبلغ مساحته حوالي 85 ألف كيلومتر مربع وهو أكبر قليلا من النمسا. ويعيش العديد من مجتمعات السكان الأصليين الذين لم يتم الاتصال بهم في عزلة تامة في الولاية المغطاة بالغابات المطيرة.

وتعج منطقة ولاية الأمازون المتاخمة لكولومبيا وبيرو بالصراعات وتعتبر خطرة بسبب التنقيب غير القانوني عن الذهب وإزالة الغابات والصيد البري وصيد الأسماك وتهريب المخدرات.