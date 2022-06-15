حكم قضائي أمريكي برفض اعتبار أنثى فيل "شخصاً"

المصدر: رويترز

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ستبقى أنثى الفيل، هابي، في حديقة حيوان برونكس بعد أن رفضت أعلى محكمة بولاية نيويورك الأمريكية أمس الثلاثاء دعوى جماعة مدافعة عن حقوق الحيوان بأن هابي تستحق بعض حقوق البشر وينبغي إطلاق سراحها.

وقضت هيئة محكمة الاستئناف في ألباني، بأغلبية خمسة قضاة مقابل اثنين، بأن الأمر الذي يسمح بالإفراج عن المحتجزين بصورة غير قانونية، لا ينطبق على الفيلة هابي البالغة من العمر 51 عاما، على الرغم من المزاعم بأنها تتمتع بالكثير من القدرات المعرفية مثل البشر.

وكتبت جانيت ديفيوري رئيسة هيئة القضاة في الحكم "بينما لا يجادل أحد في أن الأفيال كائنات ذكية تستحق الرعاية المناسبة والرحمة... فإن هابي كحيوان لا تمتلك حقا قانونيا في أن تكون حرة بموجب قانون نيويورك".

وأضافت أن منح الحرية لهابي سيكون له "تأثير هائل مزعزع لاستقرار المجتمع الحديث"، ويمكن أن يولد "طوفانا" من الالتماسات لتحرير حيوانات، بما يشمل الحيوانات الأليفة وحيوانات الخدمة.

وقرار الثلاثاء هزيمة لمؤسسة (نانهيومن رايتس بروجيكت) التي بدأت بمطالبة محاكم في نيويورك قبل نحو أربع سنوات بالإفراج عن هابي وإطلاقها في إحدى محميتين للأفيال في الولايات المتحدة.

كانت المؤسسة التي تتخذ من فلوريدا مقرا قد اعترضت على ما اعتبرته سجن هابي في حظيرة مساحتها نحو فدان في حديقة الحيوان بمعزل عن الأفيال الأخرى.

وقالت الجماعة إنها ستواصل الضغط من أجل إطلاق سراحها.

ولم يرد متحدث باسم حديقة حيوان برونكس على طلبات التعليق.

وسبق أن انحازت محكمتان أدنى درجة إلى حديقة الحيوان التي تؤكد أن هابي تحظى برعاية جيدة.