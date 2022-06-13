السعودية .. القبض على 6 أشخاص سرقوا بضاعة بـ250 ألف ريال من وافد

المصدر: واس

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ألقت شرطة محافظة جدة السعودية القبض على ستة أشخاص (مواطن وثلاثة مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية السورية)؛ ارتكبوا حادثة جنائية، تمثلت في إيقاف أحد الوافدين أثناء قيادته مركبة نقل، تحتوي على بضاعة تُقدر قيمتها بمبلغ (مائتين وخمسين ألف ريال)، والاعتداء عليه بالضرب، وسرقة المركبة وما تحتويه. وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، واسترداد المسروقات.