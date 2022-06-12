غرق سفينة تحمل 16 ألف رأس من الضأن قبالة السواحل السودانية

المصدر: د ب أ

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أعلنت السلطات السوادنية غرق سفينة على متنها 16 ألف رأس من الضأن أثناء مغادرتها ميناء سواكن شمال شرقي البلاد.

وأفاد إعلام شرطة ولاية البحر الأحمر، في بيان عبر صفحته على "فيسبوك" اليوم الأحد بأن الباخرة بدر غرقت أثناء مغادرتها ميناء سواكن وعلى متنها قرابة 16 ألف رأس من الضأن، وذلك نتيجة لاختلال توازن الباخرة عند مغادرتها رصيف الميناء.

كما أفاد البيان بأن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ البحارة، إلا أن جهودها لمنع غرق السفينة لم تنجح.

وذكرت صحيفة سودان تريبيون أنه من المعتقد أن تكون الأغنام قد نفقت جراء انقلاب السفينة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية قولها إن السفينة كانت تنقل الأغنام المعدة للذبح. ويعتقد أن السفينة كانت قادرة فقط على حمل 8 آلاف رأس من هذه الأغنام.

وتقدر قيمة الأغنام المفقودة بنحو 4 ملايين دولار.

ويشار إلى أن الميناء هو أحد المراكز الرئيسية لنقل الماشية إلى المملكة العربية السعودية.