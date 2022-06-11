مصر... الإعدام شنقاً لقاتل كاهن كنيسة في الإسكندرية

المصدر: د ب أ

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قضت محكمة مصرية اليوم السبت بالإعدام شنقا، لقاتل كاهن كنيسة في الاسكندرية وذلك بعد ورود رأى مفتي الجمهورية.

وقررت محكمة جنايات الإسكندرية، شمالي البلاد، معاقبة المتهم نهرو عبد المنعم توفيق، وبإجماع الآراء، بالإعدام شنقا، لقتله القمص أرسانيوس وديد رزق الله كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك.

وكانت المحكمة قررت الشهر الماضي، إحالة أوراق المتهم إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وطالبت النيابة العامة، خلال مرافعتها في الجلسات الماضية، بـ "تعديل القيد والوصف لقضية مقتل القمص أرسانيوس من القتل العمد إلى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد".

واستندت النيابة في ذلك على عدة دفوع أولها أن "المتهم يعتنق فكر الجماعات الإرهابية المحظورة، وله سابقة اعتقال فترة شبابه، إلى جانب أن المتهم دائم افتعال الأفعال التي تعكر صفو الأمن العام".

وتعود أحداث الواقعة إلى السابع من أبريل الماضي عندما تلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغا يفيد بتعدي شخص على كاهن كنيسة العذراء القمص ارسانيوس / 56 عاما /، طعنا بسلاح أبيض أمام بوابة أحد الشواطئ ما أدى لوفاته.