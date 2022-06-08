غرامتها 30 مليون ريال.. ضبط سعودي يمتلك 3 أسود مهددة بالانقراض

المصدر: واس

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ضبطت القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي في السعودية مواطنا سعوديا خالف نظام البيئة في منطقة الرياض، لحيازته كائناتٍ فطريةً مهددةً بالانقراض (ثلاثة أسود)، مما يعدُّ مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

وأَوْضَحَتِ القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلُّمِ الكائنات بحكم الاختصاص.

وأكدت أن عقوبة مخالفة حيازة كائنات فطرية مهددة بالانقراض غرامةٌ تصل إلى (30) مليون ريال، والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.