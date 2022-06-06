شجرة تقتل رجلاً وتصيب امرأة في كوسوفو

المصدر: رويترز

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أعلنت شرطة كوسوفو، اليوم، أن رجلاً لقي حتفه وأصيبت امرأة بعد سقوط شجرة على سيارتهما في العاصمة بريشتينا أثناء عاصفة قوية.

وأضافت الشرطة أن الرجل والمرأة، وهما في الثلاثينيات من العمر، كانا يستقلان السيارة عندما أسقطت الرياح العاتية الشجرة على سيارتهما التي كانت تسير في الشارع.

وتسببت العاصفة أيضاً في قطع الكهرباء والإنترنت عن المنطقة نفسها.

وقال ألبان زوجاي، نائب رئيس بلدية بريشتينا، عبر «فيسبوك»: «بسبب الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة يجب توخي الحذر، خاصة في المناطق التي توجد بها أشجار في المدينة».