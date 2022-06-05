الملكة إليزابيث تصف شعورها خلال احتفالات اليوبيل البلاتيني

المصدر: رويترز

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أكدت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، اليوم، أن شعوراً بالتأثر العميق انتابها عندما رأت الحشود الكبيرة التي خرجت للاحتفال باليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش، وذلك في ختام أربعة أيام من الاحتفالات بهذه المناسبة.

وكان عشرات الألوف شاركوا في احتفالات بالشوارع ورددوا هتافات خلال تجمعات في وسط لندن، في حين شاهد الملايين حفل موسيقى البوب الذي جرى تنظيمه أمام قصر بكنغهام وبثه على الهواء مباشرة أمس.

وقالت الملكة، في بيان للأمة: «عندما يتعلق الأمر بكيفية الاحتفال بمرور 70 عاماً على تولي العرش، لا يوجد دليل إرشادي يجب اتباعه... شعرت بالتأثر الشديد، لأن الكثير من الناس قد نزلوا إلى الشوارع للاحتفال باليوبيل البلاتيني».