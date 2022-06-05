السعودية .. القبض على 5 مواطنين سرقوا شاليهات واستراحات خاصة

المصدر: واس

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قبضت شرطة منطقة القصيم السعودية على (5) مواطنين سعوديين ارتكبوا قضايا سطو على شاليهات واستراحات خاصة، وإتلاف محتوياتها وسرقة أجهزة كهربائية منها، ومحاولة تضليل الجهات الأمنية باستخدام لوحة مركبة مسروقة في تنفيذ حوادثهم، وضبط بحوزتهم مواد مخدرة، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة منطقة القصيم تقبض على (5) مواطنين ارتكبوا قضايا سطو على شاليهات واستراحات خاصة. pic.twitter.com/IHXq337aF5 — الأمن العام (@security_gov) June 4, 2022