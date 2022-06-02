ضبط 124 كيلوغراماً من الكوكايين بتجويف سفينة في فرنسا

المصدر: د ب أ

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اكتشف الغواصون الذين يعملون مع سلطات الجمارك الفرنسية 124 كيلوغراماً من مخدر الكوكايين مخبأة داخل تجويف ببدن سفينة شحن قادمة من البرازيل.

وجرى إلقاء القبض على القبطان والطاقم المؤلف من 23 فرداً.

وقالت السلطات المختصة، اليوم، إن السفينة كانت تفرغ شحنة من لباب كيميائي في ميناء لاروشيل جنوب غربي فرنسا عندما قام مسؤولو الجمارك بفحص السفينة.

وعلى عمق 12 متراً، اكتشف الغواصون شريطاً غير معتاد وقد تدلى من منفذ يغطي تجويفاً يسحب مياه التبريد، ثم نظروا عن قرب في التجويف ليكتشفوا الأكياس المخبأة داخله.

وساعد ثلاثة من الغواصين مسؤولي مكافحة المواد المخدرة على سحب الأكياس.