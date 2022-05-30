ارتفاع عدد ضحايا انهيار مركز تجاري في إيران إلى 31 قتيلا

المصدر: د ب أ

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ارتفع عدد القتلى جراء انهيار مركز تجاري في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران إلى 31 شخصا.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن فرق الإغاثة والإنقاذ انتشلت فجر اليوم الاثنين جثتين آخريين، ليرتفع عدد ضحايا حادث انهيار المبنى إلى 31 قتيلا.

وكان مسؤولو المحافظة قالوا في وقت سابق إن عدد من فقدوا في الحادث يبلغ 38 شخصا.

وكان مركز متروبول للتسوق، المكون من عشرة طوابق، في مدينة عبادان الساحلية، قيد الإنشاء، وانهار يوم الاثنين الماضي.