بعد مأساة مدرسة يوفالدي.. نتفليكس: احذروا مشاهد العنف في مسلسل «أشياء غريبة»

المصدر: د ب أ

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في أعقاب مأساة إطلاق النار داخل مدرسة يوفالدي بولاية تكساس الأمريكية والتي أسفرت عن مقتل 19 طفلا وشخصين بالغين وإصابة عدد آخر، قررت منصة عرض الأفلام عبر الإنترنت نتفليكس إضافة رسالة تحذيرية نصية في بداية حلقات مسلسل "أشياء غريبة" (سترينجر ثينجس) والتي بدأت عرضها يوم الجمعة الماضي، وهو مسلسل خيال علمي ورعب .

وسيتم عرض هذه الرسالة التحذيرية للمشاهدين الأمريكيين وفي الولايات المتحدة.

وقالت نتفليكس في بيان "صورنا هذا الموسم من مسلسل أشياء غريبة منذ عام. لكن في ضوء مأساة إطلاق النار في مدرسة بتكساس مؤخرا، ربما يجد المشاهدون المشهد الافتتاحي في الحلقة الأولى مثيرا للتوتر. نحن نشعر بحزن عميق لهذا العنف الذي لا يمكن تبريره، وقلوبنا مع كل أسرة فقدت أحد أحبتها".

ومن المحتمل أن تحذر نتفليكس المشاهدين من مشاهد العنف في الدقائق الثماني الأولى من الإعلان الترويجي للمسلسل والتي يتم بثها عبر موقع يوتيوب.

يذكر أن المشهد المثير للقلق يظهر قرب نهاية الدقائق الثمانية عندما يستخدم إيليفن الشخصية الرئيسية في المسلسل قوى التحريك الذهني لقتل كل من في المكتبة بما في ذلك الأطفال.