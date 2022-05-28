حريق يلتهم يختاً فاخراً في جنوب غرب إنجلترا

المصدر: رويترز

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شب حريق كبير في يخت فاخر بجنوب غرب إنجلترا اليوم السبت مما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود في السماء ودفع السلطات لتحريره من مرساه لفترة وجيزة.

وقالت الشرطة ومسؤولو الإطفاء إن الحريق التهم اليخت، الذي يبلغ طوله 26 مترا، في بلدة توركي التابعة لمقاطعة ديفن وإنه كان يحتوي على حوالي ثمانية آلاف لتر من وقود الديزل، مما دفع السلطات لإجلاء الناس من المناطق والشواطئ القريبة.

وقالت شرطة ديفن وكورنوال "بسبب مستويات الدخان والأبخرة، نطلب من السكان في المنطقة إغلاق أبوابهم ونوافذهم... كما نحث المواطنين على تجنب الذهاب إلى المنطقة بينما يعمل ضباط على إخلاء الشواطئ حفاظا على السلامة العامة".

وقالت الشرطة إنه لم يُصب أحد بأذى في هذا الحريق وجرى تأمين اليخت. ولم تذكر الشرطة اسم مالك اليخت.