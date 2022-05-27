المؤبد لقاتلة ابنتها في جريمة السالمية بالكويت

المصدر: البيان

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قضت محكمة الجنايات في الكويت، بالحبس المؤبد «مدى الحياة» على المواطنة المتهمة بقتل ابنتها في جريمة السالمية، بعد أن حبستها في المرحاض 5 سنوات حتى تحللت جثتها.

ورأت المحكمة أن هذه العقوبة هي التي تستحقها المتهمة، وفقاً للقانون.

وقالت دفاع الأب، المحامية فاطمة الذيبان: "على الرغم من أن المؤبد بمثابة عقوبة الاعدام، إلا أننا سنطعن على الحكم بالاستئناف، ونطالب بإعدام المتهمة". وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

يذكر أن الأم المتهمة قد أنكرت التهم المسندة إليها، وأكدت أنها لم تقصد قتل ابنتها بل كانت تقصد حبسها للسيطرة عليها، ولما اكتشفت وفاتها لم تفصح عن الأمر خوفاً من اتهامها بالقتل وسجنها.

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