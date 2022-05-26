الأردني عاشق الأفاعي .. يصيدها من البيوت حفاظاً على حياتها

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

لأن الإنسان عادة ما يتواجد في وسط يحبه ويشعر معه بأُلفة فإن الأردني ياسين الصقور يكون في أغلب أوقاته محاطا بالأفاعي التي يعشقها.

ويجوب الرجل (55 عاما) أنحاء المملكة الأردنية لإخراج تلك الزواحف من منازل الناس ولنشر الوعي بخصوصها من أجل المحافظة عليها حتى لا تتعرض للانقراض.

وتعرف الصقور على الثعابين من والده قبل أكثر من 40 عاما، إذ علمه أنواع الثعابين المختلفة وأفضل طريقة للتعامل معها.

وعن الأفاعي الموجودة بالأردن يقول ياسين الصقور "فيه أفاعي سامة وفيه أفاعي غير سامة، زاد حبي وعشقي لهم فتعرفنا عليهم. هسا موجود عندنا في الأردن 37 نوعا من الأفاعي. من السبعة وثلاثين نوعا سبعة فقط سامات، وثلاثين نوعا غير سام بعيش معك على البيت بيوالف معك، الحنيش هدا بيوالف مع الإنسان".

وإلى جانب صيد الثعابين، يعتني الصقور أيضا بالثعابين التي تتعرض لإصابات أو تتأذى بسبب اعتداءات الناس عليها فيرسلها إلى طبيب بيطري ليعالجها قبل أن يطلق غير السامة منها في البرية.

وعن ذلك يقول الصقور "بيحكوا معي المواطنين انه فيه عندهم أفاعي، أي مواطن بيحكي معي عنده أفعى بتحرك باروح أمسكها. إذا كانت سامة بحفظها عندي، إذا غير سامة برجعها لبيتها، للطبيعة، بشرح عنها للمواطنين أو للمجتمع المحلي أو محل ما أمسك وبرجعها للطبيعة بعيدة عن السكان بحيث انها ما تنقتل ونحافظ عليها من الانقراض".

وينال الصقور شهرة في أنحاء الأردن وخارجه، حيث يأتي له أشخاص من الخارج للتعرف على تجربته. من هؤلاء البحريني سيد عدنان الذي قصده لمعرفة المزيد عن الأفاعي.

وقال عدنان "تجربتي في الأردن طبعا عن طريق ياسين الصقور شرح لي أنواع الأفاعي وبيّن لي السام من غير السام ثم خرجنا ميدانيا لمناطق عديدة. وياسين الصقور طبعا من أهالي الأردن المعروفين بالمبادرة السريعة، في الحقيقة يقطع مسافات طويلة من أجل إنقاذ الآخرين".

وينقل الصقور، وهو أب لتسعة أبناء، هوايته لأبنائه الذين يصيدون أحيانا الأفاعي من البيوت عندما يكون والدهم مشغولا.

ويقدر الأردنيون عمل الصقور باعتباره خبيرا في مجال الأفاعي. من هؤلاء الأردني محمد الشرقي الذي توفي ابنه بسبب لدغة أفعى ويقول "فيه حية، الثعبان الأسود، موجود في منزل ابن أخي وصاحت مرة (امرأة) ابن أخوي وأجا يركض ابني فوجد الحية وقتلها وطلعها برة، لسعته بعد ما قتلها لسعته، وأسعفناه في المستشفى وقدر الله وما شاء فعل، والله يرحمه".

وأضاف "فيه مختصين نتصل معهم ييجوا لهم إجراءاتهم، فيه أبو أحمد الصقور هو خبير الأفاعي".

ويعمل خبير الأفاعي أيضا على زيادة الوعي حول الأنواع المختلفة المحلية منها وكيفية التعامل معها بشكل أفضل من خلال نشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.