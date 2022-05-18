ناسا: مهمة "إنسايت" على سطح المريخ قد تنتهي أواخر العام الحالي

المصدر: د ب أ

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قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" الثلاثاء إنه من المتوقع أن تنهي مركبة الإنزال "إنسايت" التابعة لها مهمتها على سطح كوكب المريخ بحلول نهاية العام.

وذكرت ناسا أن "مسبار إنسايت لاستكشاف المريخ التابعة لناسا يفقد قوته تدريجيا ومن المتوقع أن ينهي عملياته العلمية في وقت لاحق من هذا الصيف"، مضيفة أن فريق إنسايت يتوقع أن يكون المسبار "متوقفا عن العمل" بحلول ديسمبر.

وقالت وكالة الفضاء إن الألواح الشمسية للمركبة تنتج طاقة أقل بشكل متزايد مع استمرارها في التعرض لتراكم الغبار.

وأضافت: "بالمعدل الحالي الذي تنخفض به الطاقة، لن تعمل أجهزة إنسايت غير الزلزالية إلا نادرا بعد نهاية مايو".

وقالت ناسا إنه من تلك النقطة فصاعدا، قد يلتقط "إنسايت" بعض الصور ويتواصل مع الأرض، ولكن من المتوقع أن يتوقف عن الاستجابة في ديسمبر تقريبا.

واكتشف المسبار الثابت حتى الآن أكثر من 1300 زلزال مريخي وحدد مناطق معرضة للزلازل على الكوكب الأحمر.

ووصل "إنسايت" إلى المريخ في نوفمبر 2018 لدراسة الموجات الزلزالية لمعرفة المزيد عن الجزء الداخلي من الكوكب، مما يساعد العلماء على الحصول على فهم أفضل حول كيفية تشكل الكواكب.