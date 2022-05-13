رجل يطعن 3 ركاب بقطار في ألمانيا

المصدر: د ب أ

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طعن رجل مسافرين بسكين على متن قطار إقليمي بالقرب من مدينة آخن الألمانية صباح اليوم الجمعة وأصاب ثلاثة أشخاص على الأقل.

وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية إنه تم القبض على المشتبه به، مضيفا أن خلفية الواقعة لا تزال غير واضحة تماما.

ووفقا للتحقيقات الأولية، كان الرجل قد استل سكينا داخل القطار صباح اليوم بعد وقت قصير من مغادرته محطة هيرتسوجنرات، وأصاب ركاب آخرين بطعنات.

وتمكن موظف مدني تصادف وجوده في القطار خلال توجهه إلى العمل من السيطرة على الرجل.